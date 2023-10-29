В Челябинске отправили в СИЗО обвиняемого в смертельной поножовщине около бара

Под стражей парень проведет два месяца

21-летнего жителя Челябинска, который в ходе конфликта у бара на Кировке нанес ножевые ранения трем молодым людям, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры суд удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 28 декабря 2023 года»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел ночью 28 октября неподалеку от бара Gipsy. 21-летний парень повздорил с местным жителем и нанес ему несколько ножевых ранений. «Досталось» и двум приятелям пострадавшего. В результате последнего доставили в больницу, где он скончался.

Подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).