В Челябинске ночью эвакуировали роддом

В медучреждении сработала пожарная сигнализация.

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В минувшую субботу, 17 августа, в Челябинске эвакуировали областной перинатальный центр. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Инцидент произошел ближе к 10 часам вчера. По словам пользователей, в роддоме по улице Воровского сработала пожарная сигнализация.

«Нам сказали хватать наших детей, а потом всех вывели на улицу. Когда нас подвели к аварийным выходам, они оказались закрыты! Сотрудники нашли ключи только от самого дальнего выхода. На третьем этаже был запах гари и едва заметный дым. Некоторых женщин вывели на улицу после операций», — заявила одна из жительниц.

В самом перинатальном центре подтвердили факт срабатывания сигнализации и эвакуации, однако добавили, что проблемы с ключами не было и быть не могло.

«У нас все аварийные двери открываются автоматически в случае каких-либо происшествий», — пояснила корреспонденту сайта «Первый областной» заместитель главврача учреждения Оксана Любавина.

О причинах включения пожарной сигнализации в перинатальном центре не рассказали. При эвакуации никто из пациентов не пострадал.