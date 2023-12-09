В Челябинске ночной пожар в частном доме унес жизни двоих маленьких детей

Родители и брат погибших травмированы

Ночью 9 декабря в Челябинске в СНТ «Аэропорт-2» произошел пожар в частном жилом доме. В результате погибли двое маленьких детей, их брат и родители получили травмы. О трагедии в семье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибыв на место, спасатели обнаружили объятый пламенем дом и обрушившуюся кровлю. Эвакуировав из здания семью, они принялись тушить пожар.

«В результате погибли четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик. Родители и восьмилетний мальчик получили травмы»,— уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание тепловентилятора.

Спасатели настоятельно рекомендуют устанавливать в квартирах и домах пожарные извещатели, которые в случае опасности смогут разбудить даже крепко спящих людей. Также сотрудники МЧС призывают быть осторожными с огнем и обогревательными приборами в сильные холода.

В конце ноября в поселке Мирном Сосновского района при пожаре погибли трехлетний мальчик и двухлетняя девочка. Известно, что дети играли со спичками, пока их мать находилась в гостях у соседей. В отношении женщины возбудили уголовное дело и заключили ее под стражу.