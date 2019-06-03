В Челябинске неизвестный расстрелял машину

Выстрелы прозвучали днем в спальном микрорайоне города.

В Челябинске неизвестный расстрелял автомобиль, припаркованный возле аптеки. Инцидент произошел в микрорайоне «Парковый» 1 июня днем, когда на улице находилось множество людей. В группе микрорайона в социальных сетях впечатлениями поделилась очевидица, которая стояла на улице прямо рядом с машиной, в которую стреляли.



Это «чудо» сегодня стреляло со своего балкона в сторону автомобиля, который был припаркован у магазина, людей, аптеки. Я с ребенком на руках забежала в аптеку. В аптеке узнала, что это далеко не первый случай, что у них уже стекла все повреждены. И что раньше это происходило вечером или ночью. — сообщает анонимный пользователь.

Отметим, что с жалобой на стрелка люди обратились в правоохранительные органы.



Такое заявление зарегистрировано, по данному факту проводится проверка. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по городу Челябинску.

В комментариях к посту многие жители отмечают, что слышали выстрелы и раньше. Некоторые пользователи утверждают, что обнаруживали стекла своих машин расстрелянными.

