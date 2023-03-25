В Челябинске неизвестный на электросамокате сбил пенсионерку

Мужчину разыскивают

Накануне вечером, 24 марта, в Челябинске мужчина на электросамокате сбил 63-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Самокатчика разыскивают, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла во дворе дома № 33 на Комсомольском проспекте. Неустановленный мужчина, управляя электросамокатом, наехал на пожилую женщину, после чего оставил самокат и скрылся. Прибывшие на место ДТП врачи оказали пенсионерке необходимую медицинскую помощь.

«Проводятся розыскные мероприятия по установлению лица, управляющего электросамокатом. Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, позвонить по номерам: 8 (900) 021-18-42, 728-61-18, 728-60-10»,— сообщили в ведомстве.

В Госавтоинспекции напомнили, что водитель электросамоката — полноценный участник дорожного движения и несет такую же ответственность, как и водитель автомобиля.

В прошлом году в России утвердили изменения в Правила дорожного движения, которые коснулись езды на электросамокатах, гироскутерах, сегвеях и моноколесах. Они получили особый статус — средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч.