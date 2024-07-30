В Челябинске подростки накладывали на рельсы камни

Их родителей привлекли к ответственности

В полицию поступило сообщение о том, что машинист тепловоза заметил на путях в нечетной горловине станции Шагол посторонние предметы. Оказалось, что под колеса транспорта подложили камни. Прибывшие полицейские задержали двух 12‑летних подростков, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции заметили рядом с железной дорогой двух 12‑летних подростков, жителей Челябинска. Уже в присутствии родителей школьники признались, что во время прогулки накладывали камни на рельсы ради развлечения и из любопытства»,— рассказали в ведомстве.

С подростками и их родителями провели профилактическую беседу. Кроме того, в отношении взрослых составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию и обучению детей (статья 5.35 УК РФ).