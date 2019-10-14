СК начал проверку после падения ребенка из окна седьмого этажа в Магнитогорске

Малыш чудом выжил и находится в больнице.

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В Магнитогорске 2-летний малыш попал в больницу после падения из окна седьмого этажа. В момент ЧП родителей рядом не оказалось. По данному факту начата доследственная проверка.

Несчастный случай произошел в минувшую пятницу, 11 октября, днем. По предварительным данным, мальчик оперся на москитную сетку и не удержался. Выпавшего из открытого окна ребенка доставили в больницу с ушибами внутренних органов.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

На данный момент известно, что состояние здоровья малыша оценивается как стабильное. Местные жители характеризуют семью как благополучную. По их словам, мама оставила сына всего на несколько минут.