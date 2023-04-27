Под Златоустом рядом с железной дорогой загорелась сухая трава

На месте работают подразделения МЧС и транспортный прокурор

Сегодня, 27 апреля, на 1977-м километре перегона Сыростан — Хребет под Златоустом загорелась сухая трава. На место происшествия направлен пожарный поезд, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

На место выехал Златоустовский транспортный прокурор.

«Пострадавших и задержек движения, а также угрозы инфраструктуре железнодорожного транспорта не имеется», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе ЮУЖД рассказали, что пожарный поезд также работает на перегоне Вязовая — Мурсалимкино рядом с Кропачево. Здесь также загорелась сухая трава рядом с железной дорогой.

Как ранее сообщал наш сайт, пожарные в Сосновском районе ликвидировали возгорание травы на поле в 3 гектара.

26 апреля в Челябинской области произошел пожар на 89-м километре перегона Тамерлан — Тумак. На помощь подразделениям МЧС прибыл пожарный поезд со станции Карталы.

