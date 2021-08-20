В Челябинске вспыхнули два дома в частном секторе

Пожар произошел в Курчатовском районе города

В Челябинске произошел крупный пожар в частном секторе Курчатовского района, огромный столб серо-черного дыма напугал горожан. Вспыхнули два жилых дома по улице Рабоче-Крестьянской. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Как уточнили спасатели, горят два деревянных дома, а также надворные постройки на площади 200 «квадратов». На месте работают шесть автоцистерн.

«Сообщение поступило в 16:50. Предварительно — людей в доме нет», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Пострадавших при пожаре нет. Дополнительная информация уточняется.