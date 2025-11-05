В Калининском районном суде Челябинска 5 ноября избирают меру пресечения матери убитой пятилетней девочки. Перед входом в зал она заявила журналистам, что не убивала дочь, сообщает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».
Ранее сообщалось, что 43-летняя женщина скрывалась в Башкирии. Оперативники доставили ее в следственный отдел.
Тело пятилетнего ребенка обнаружила уборщица в одной из посуточных квартир на улице 250-летия Челябинска. Известно, что квартиру снимала жительница Республики Башкортостан с дочерью. Оперативники установили, что ребенку нанесли не менее четырех колото-резанных ранений.
От журналистов судебный процесс закрыт.