Челябинские полицейские задержали подозреваемую в убийстве 5-летней девочки

﻿43-летнюю мать погибшей нашли в Башкирии

Челябинские полицейские привезли из соседней Башкирии подозреваемую в убийстве собственной 5-летней дочери. Тело девочки накануне нашли в челябинской квартире. Оперативники установили, что к убийству малышки причастна ее 43-летняя мать. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что женщину доставили в следственный отдел.

Напомним, страшную находку накануне обнаружили в одной из квартир на улице 250-летия Челябинска. Известно, что квартиру снимала жительница Республики Башкортостан с дочерью. Женщина выехала, а тело девочки на диване обнаружила уборщица квартиры. Оперативники установили, что ребенку нанесли не менее четырёх колото-резанных ранений.

Женщина выехала в Башкирию, там ее и задержали полицейские. Сейчас ее доставили в следственный отдел. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

«Следствие планирует предъявить ей обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали позднее в Следственном Комитете.

Расследование дела продолжается.