В Челябинске зарезали пятилетнего ребенка

Тело девочки обнаружено в диване съемной квартиры

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту убийства пятиилетней девочки. Тело ребенка с колото-резаными ранениями было обнаружено в понедельник, 3 ноября, в квартире одного из домов по улице 250-летия Челябинска, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

«По данным следствия, квартиру арендовала 43-летняя женщина с ребенком. Тело малолетней было найдено в диване собственником жилья после сообщения квартиросъемщицы о выселении», — говорится в сообщении.

По данному факту в следственном отделе по Калининскому району Челябинска возбуждено дело об убийстве малолетнего.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза.