Вещевой рынок «Восточный город» в Челябинске продолжает работу после пожара Однако торговля происходит только в половине павильонов



Напомним, легендарный рынок «Восточный город» загорелся в пятницу, 19 января, около шести часов вечера.



Одновременно с этим были поданы стволы на тушение пожара и защиту



По информации МЧС, огнем было охвачено 1200 квадратных метров.



Сейчас работает только половина рынка со стороны набережной.



На второй половине усиленно ведутся работы по очистке территории с помощью техники.



Пройти туда пока нет возможности, все перекрыто и охраняется.



По словам нашего фотографа Марата Муллыева, продавцы реагировали на него достаточно агрессивно.



Добавим, что на данный момент в качестве основной причины возникновения пожара



Пожар на рынке «Восточный город» в Челябинске произошел чуть более недели назад и стал неожиданностью для всех. Он нанес огромный ущерб и лишил челябинцев бизнеса. Некоторые продавцы уже вернулись к работе, но только в половине павильонов. Как выглядит рынок сейчас — смотрите в фоторепортаже ИА «Первое областное».Напомним, легендарный рынок «Восточный город» загорелся в пятницу, 19 января, около шести часов вечера. Его тушили почти три часа Одновременно с этим были поданы стволы на тушение пожара и защиту близлежащих торговых павильонов , в том числе здания торгового комплекса «Европа — Азия».По информации МЧС, огнем было охвачено 1200 квадратных метров.Сейчас работает только половина рынка со стороны набережной.На второй половине усиленно ведутся работы по очистке территории с помощью техники.Пройти туда пока нет возможности, все перекрыто и охраняется.По словам нашего фотографа Марата Муллыева, продавцы реагировали на него достаточно агрессивно.Добавим, что на данный момент в качестве основной причины возникновения пожара рассматривается аварийный режим работы электрооборудования

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