Пожар на рынке «Восточный город» в Челябинске произошел чуть более недели назад и стал неожиданностью для всех. Он нанес огромный ущерб и лишил челябинцев бизнеса. Некоторые продавцы уже вернулись к работе, но только в половине павильонов. Как выглядит рынок сейчас — смотрите в фоторепортаже ИА «Первое областное».
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Напомним, легендарный рынок «Восточный город» загорелся в пятницу, 19 января, около шести часов вечера. Его тушили почти три часа.
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Одновременно с этим были поданы стволы на тушение пожара и защиту близлежащих торговых павильонов, в том числе здания торгового комплекса «Европа — Азия».
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По информации МЧС, огнем было охвачено 1200 квадратных метров.
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Сейчас работает только половина рынка со стороны набережной.
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На второй половине усиленно ведутся работы по очистке территории с помощью техники.
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Пройти туда пока нет возможности, все перекрыто и охраняется.
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По словам нашего фотографа Марата Муллыева, продавцы реагировали на него достаточно агрессивно.
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Добавим, что на данный момент в качестве основной причины возникновения пожара рассматривается аварийный режим работы электрооборудования.
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