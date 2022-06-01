В Челябинске эвакуировали главный корпус ЧелГУ

Занятия в здании, запланированные на сегодня, полностью отменили

Главный корпус Челябинского государственного университета эвакуировали в среду, 1 июня, из-за анонимного сообщения о минировании. Информацию ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе вуза.

«Звонок поступил примерно в 14:30. Сообщили, что здание заминировано. Студенты и преподаватели оперативно вышли на улицу. Все занятия в главном корпусе, запланированные на сегодня, отменены. Здание проверяют»,

— рассказала и. о. начальника управления по связям с общественностью ЧелГУ Нина Басова.