«Звонок поступил примерно в 14:30. Сообщили, что здание заминировано. Студенты и преподаватели оперативно вышли на улицу. Все занятия в главном корпусе, запланированные на сегодня, отменены. Здание проверяют», — рассказала и. о. начальника управления по связям с общественностью ЧелГУ Нина Басова.
Несмотря на начало календарного лета, занятия в университете в эти дни продолжаются. У студентов идет зачетная неделя. Сколько человек эвакуировали из главного корпуса, в пресс-службе вуза подсказать затруднились.
Ранее, 13 мая, сообщения о минировании поступили минимум в 14 учебных заведений Челябинска. Среди них средняя школа № 112, а также другие школы и Южно-Уральский государственный университет.