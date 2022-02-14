В Челябинске энергетику вынесли приговор за смерть ребенка от удара током

Виновный возместил 1 млн родственникам погибшего

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении энергетика компании «Вертикаль» за смерть 10-летнего мальчика от удара током. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что в период с 10 декабря 2020 года по 6 июня 2021 года энергетик компании «Вертикаль» не провел своевременный осмотр и ремонт оборудования, не выявил замечания и дефекты, которые относятся к вопросам безопасности людей, на территории у дома 32 по улице Марченко в Челябинске. Шестого июня 10-летний мальчик во время прогулки соприкоснулся с торчащей из земли гофрированной трубой с оголенными жилами кабеля. Удар тока стал для ребенка смертельным.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).



«Судом виновному назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Исковые требования потерпевших о взыскании материального ущерба и морального вреда на сумму 1 млн рублей возмещены подсудимым добровольно при рассмотрении уголовного дела в суде», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.