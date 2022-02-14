Челябинская область улучшила показатели в рейтинге качества жизни

Эксперты повысили оценку региона на 2,5 балла

Аналитики «РИА Рейтинг» составили список российских регионов по качеству жизни в 2021 году. Оценки присваивали по 100-балльной шкале. Качество жизни Челябинской области оценили в 53,8 балла, что на 2,5 балла больше, чем по итогам 2020 года. При этом регион остался на прежней позиции в рейтинге — 25-м месте.

При расчете рейтинга эксперты анализировали 67 показателей, объединенных в 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, положение малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

«Позиции субъектов Федерации в итоговом рейтинге определяли на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывали путем агрегирования рейтинговых баллов регионов по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы вычисляли путем агрегирования рейтинговых баллов показателей, входящих в группу», — пояснили специалисты в исследовании.

В тройку лидеров по качеству жизни неизменно входят Москва (81,3 балла), Санкт-Петербург (80,2 балла) и Московская область (75,8 балл). Аналитики считают, что в дальнейшем качество жизни в этих регионах также будет лучшим. Аутсайдерами оказались Республика Тыва (19,1 балла), Карачаево-Черкесская Республика (25,5 балла) и Еврейская автономная область (28,9 балла). У большинства регионов сводный балл в рейтинге вырос, показатель снизился только у 13 территорий.