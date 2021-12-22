Экс‑директор производственного объединения «Монтажник» Алексей Павлюк, которого в июле арестовали по обвинению в мошенничестве и невыплате зарплаты, останется в СИЗО еще на три месяца. Это решение было принято 22 декабря Тракторозаводским районным судом Челябинска, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Ходатайство о продлении меры пресечения подавало следствие. Суд удовлетворил его, оставив Алексея Павлюка в следственном изоляторе по 24 марта 2022 года. Мера пресечения обвиняемому продлена до восьми месяцев.
По версии следствия, Алексей Павлюк в период с февраля по июль 2020 года не выплачивал заработную плату работникам возглавляемого им АО «ПО Монтажник», сумма задолженности составила свыше 26 млн рублей. Кроме того, обвиняемый сокрыл около 3,9 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.
Напомним, что ПО «Монтажник» (признано банкротом) связано с семьей экс-губернатора области Бориса Дубровского, фирма строила конгресс-холл «Крылья».
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