В Чебаркульском районе из окна пятого этажа выпал 9‑летний мальчик

Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами в челябинскую больницу

В селе Непряхино девятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа. Мальчика госпитализировали в челябинскую больницу. Об этом сегодня, 15 июля, сообщили в чебаркульской полиции.

Трагедия случилась накануне вечером, 14 июля. Девятилетний мальчик играл на подоконнике и в какой-то момент выпал из окна. Ребенок получил тяжелые травмы. Сначала его госпитализировали в больницу Чебаркуля, затем перевели в медучреждение областного центра. В квартире в момент ЧП находились взрослые. В окне была установлена москитная сетка.

«Родителям, бабушкам и дедушкам, иным членам семьи следует помнить, что москитные сетки, в силу слабого крепления на раме, не являются надежным средством, способным предотвратить падение ребенка из окна», — напомнили в полиции.

По факту происшествия следственный комитет организовал проверку.

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