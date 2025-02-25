В Челябинске дошло до суда дело экс‑замглавы комитета дорожного хозяйства

Шиляев обвиняется в получении взятки за то, что «не заметил» дефект на свежеотремонтированной дороге

В Челябинске направлено в суд уголовное дело экс-замначальника отдела капстроительства и контроля качества комитета дорожного хозяйства города. Тридцатидевятилетний Дмитрий Шиляев обвиняется в получении взятки в значительном размере (часть 3 статьи 290 УК РФ), передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР по региону.

По версии следствия, взятку от представителя ООО «УралДорСтрой» обвиняемому передал посредник в период с 1 июня по 1 сентября 2022 года. Взамен Шиляев «не заметил» дефект асфальтобетонного покрытия, оставленный при ремонте Западного шоссе от Шершневской плотины до границы Челябинска по муниципальному контракту на сумму более 29 миллионов рублей.

Органом следствия для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска наложен арест на имущество фигуранта на сумму более 870 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокуратурой обвинительного заключения направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что экс-глава КДХ Ринат Кучитаров обвиняется в злоупотреблении полномочиями на 40 миллионов рублей.