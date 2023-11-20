Облсуд в очередной раз оставил под арестом экс‑главу КДХ Челябинска Кучитарова

Ему вменяется злоупотребление полномочиями на 40 млн рублей

Экс-председатель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринат Кучитаров, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями в особо крупном размере, останется под стражей как минимум до 5 декабря 2023 года. Ему не удалось убедить суд в необходимости изменить меру пресечения на более мягкую, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на прокуратуру.

Напомним, Ринат Кучитаров возглавлял КДХ с августа 2019-го по 2 декабря 2022 года. Спустя несколько дней после отставки, 6 декабря, был задержан и отправлен в СИЗО по обвинению в злоупотреблении. По версии следствия, в 2020 году чиновник обеспечил формирование заведомо завышенной начальной цены контракта на выполнение работ по озеленению в рамках благоустройства центральной части Челябинска, впоследствии заключил контракт по завышенной стоимости на сумму не менее 32 млн рублей, а также произвел оплату невыполненных работ на сумму не менее 8 млн рублей, лично подписав акты выполненных работ.

Сторона защиты просила изменить меру пресечения на более мягкую, но безуспешно. Рассмотрев апелляционную жалобу адвоката и самого обвиняемого, Челябинский облсуд оставил ее без удовлетворения, избранную меру пресечения в виде содержания под стражей — без изменения.