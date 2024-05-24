Врио председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска попался на взятках

Мэрия сообщает об увольнении Дмитрия Шиляева

В Челябинске возбуждено уголовное дело о взяточничестве в комитете дорожного хозяйства. В получении взятки в значительном размере (часть 2 статьи 290 УК РФ) подозревается врио председателя КДХ Дмитрий Шиляев.

«По версии следствия, в период с 1 июня по 1 сентября 2022 года подозреваемый, занимая должность заместителя начальника отдела капстроительства КДХ, получил не менее 30 тысяч рублей через посредника от заместителя директора коммерческой организации за сокрытие дефекта асфальтобетонного покрытия при выполнении дорожно-строительных работ по муниципальному контракту на сумму более 29 миллионов рублей по ремонту Западного шоссе от Шершневской плотины до границы Челябинска», — рассказали в следственном управлении СКР по Челябинской области.

По месту работы и проживания фигуранта уже прошли обыски, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальный действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.

В пресс-службе мэрии Челябинска сообщили, что Дмитрий Шиляев уволен по соглашению сторон сегодня, 24 мая. Обязанности председателя комитета дорожного хозяйства исполняет Ирина Степанова. Там также добавили, что администрация города «ведет постоянную работу по борьбе с коррупцией», а в данном вопросе «органам следствия будет оказано все необходимое содействие».

Напомним, предыдущий глава КДХ Ринат Кучитаров обвиняется в злоупотреблении полномочиями на 40 миллионов рублей.