В Кыштыме построят вертолетную площадку для санавиации

На Южном Урале она станет уже четвертой.

В Челябинской области строят еще одну вертолетную площадку для санавиации. Она расположится в селе Кунашак. Об этом сообщает министерство здравоохранения Челябинской области.

Санитарную авиацию в Челябинской области возродили в мае 2019 года. Сейчас в регионе имеется два вертолёта, которые базируются в Челябинске и Магнитогорске. Одними их первых вертолётные площадки появились в Катав-Ивановске и Миассе. Третья была открыта буквально вчера, 15 августа, в селе Кунашак. Четвёртая появится в Кыштыме до 1 октября этого года.

«С начала работы программы санитарной авиации в Челябинской области успешно эвакуировали 82 пациента, в том числе 11 детей. Всех доставили в больницы в короткие сроки и без ухудшения состояния»,— рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Сергей Приколотин.

Отметим, что санитарная авиация необходима для транспортировки пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, из разных уголков Челябинской области в крупные городские больницы. Чаще всего это пострадавшие в ДТП, люди, у которых диагностировали инфаркт или инсульт, а также другие заболевания, требующие определённую медицинскую помощь.