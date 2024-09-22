В Челябинске члены ОПГ похитили три миллиона рублей у автостраховых компаний

В мошеннических схемах фигурировала одна и та же машина

В Челябинске полицейские задержали четырех участников организованной преступной группы, которые имитировали хищение автомобиля и подавали документы на получение выплат. Всего полицейские установили три подобных эпизода. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Участники ОПГ в возрасте от 28 до 60 лет в разное время обращались в полицию с заявлениями об угоне машины «Тойота Камри». Каждый раз они сообщали о том, что машина находилась на платной парковке в поле зрения камер, когда ее угоняли, и предоставляли доказательства.

«На первый взгляд информация казалась правдоподобной, однако при детальной проверке обстоятельств сыщикам удалось раскрыть преступную схему. Полицейские выяснили, что владельцы и похитители транспортного средства находятся в сговоре и действуют заодно. После каждой кражи „Тойоты“ злоумышленники незаконно изменяли идентификационные данные автомобиля и подделывали документы. Ложные сведения о хищении подавались в страховую компанию для получения выплат»,— рассказали в ведомстве.

В результате ущерб компаниям, работающим в сфере автострахования, составил около трех миллионов рублей.

Подозреваемые задержаны, трое из них имеют криминальное прошлое. В их отношении возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования (часть 3 статьи 159.5 УК РФ). Трое фигурантов заключены под стражу, четвертому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Автомобиль изъят.

Правоохранители устанавливают причастность задержанных к аналогичным преступлениям на территории региона.