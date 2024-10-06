Челябинцы страхуют оленей, лосей и домашних питомцев

Узнали, какие страховые полисы оформляют в регионе

Страховкой автомобиля и дома сегодня никого не удивишь. Но есть случаи, когда полисы оформляются на неординарные вещи, домашних питомцев или даже диких животных. В День страховщика, который отмечается в России 6 октября, ИА «Первое областное» рассказывает, какие необычные страховки оформляли южноуральцы.

Полис для оленя и лося

В Челябинской области в компании «Росгосстрах» оформляли страховку на лосей (!), доставленных на территорию национального парка «Зюраткуль». Сегодня в парке существует дом лося «Сохатка», в котором живут потомки этих лосей. Рисков для таких животных в лесу немало — то хищники, то браконьеры. Без страховки лосям никак не обойтись.





В Челябинской области застрахован еще и северный олень по кличке Ойхо. В зимнее время он работает — катает на санях детей и взрослых в Ледовом городке.

«Что касается страхования животных, то в „Росгосстрахе“ есть для этого несколько страховых продуктов. По программе „Буренка. Моя ферма“ помимо крупного рогатого скота можно застраховать лошадей и коз. Также есть услуги телеветеринарии. Дополнительно владелец может застраховать свою гражданскую ответственность — на случай, если по вине животного будет причинен ущерб здоровью и имуществу третьих лиц», — сообщил ИА «Первое областное» директор Челябинского филиала «Росгосстраха» Игорь Курц.

Последние два года вырос спрос на страхование домашних питомцев — кошек, собак, хорьков и мини-пигов, владельцы которых могут получать оперативную ветеринарную помощь через онлайн-консультации и компенсировать расходы в случае лечения питомца в ветклинике. Кстати, по этой программе застрахован кот Бегемот из музея М. А. Булгакова в Москве и коты из Эрмитажа в Санкт-Петербурге — знаменитые «эрмики».

«С начала года челябинцы увеличили на треть траты на домашних животных. При этом собачники тратят почти в полтора раза больше, чем владельцы кошек. Траты растут в основном из-за инфляции, но в то же время люди стали уделять больше внимания повышению качества жизни своих животных», — выяснили аналитики группы «Ренессанс Страхование».

Расходы большинства (61%) челябинцев на содержание домашних животных составляют порядка 10 тысяч рублей в месяц (43% — 5-10 тысяч и 18% — до 5 тысяч рублей в месяц). При этом доля тех, кто тратит более крупные суммы, тоже существенна — это более трети (32% — 10-20 тысяч в месяц и 7% — от 20 тысяч в месяц). В исследовании, предоставленном информагентству «Первое областное», говорится, что в 2024 году выросли расходы на корма, ветеринарные услуги и уход за животными. Учитывая рост затрат на содержание питомцев, многие оформляют страховку, чтобы компенсировать расходы на лечение и обследование своих питомцев.

Особые условия для антиквариата

Челябинцы оформляют договоры страхования на драгоценности (ювелирные украшения, часы и т. д.), а также на антиквариат — картины и другие произведения искусства. Одним из важных условий принятия таких предметов на страхование является обеспечение их сохранности и наличие документов о подлинности и стоимости. Такое имущество принимается на страхование по специальному договору с составлением попредметной описи и при условии, что их подлинность и стоимость подтверждены.

«Цена страхования — это всегда вопрос переговоров сторон, особенно, если речь идет о защите действительно уникальных предметов искусства. Страховая сумма устанавливается на основании оценки произведений искусств, антиквариата, ювелирных изделий, которую клиент самостоятельно оформляет в организации, имеющей соответствующую лицензию. Ограничений на сумму страхования нет. Максимальная страховая сумма не должна превышать стоимости коллекции либо предметов искусства, указанную в документе об оценке», — пояснил Игорь Курц.

Сама страховая компания не оценивает антиквариат, картины и прочие ценности, а принимает от страхователя документы с уже имеющейся экспертной оценкой. Как правило, это отчет, составленный оценщиком, имеющим соответствующую лицензию. Такой отчет кроме определения рыночной стоимости коллекции или отдельных предметов включает два вида экспертиз: искусствоведческую (определение стиля, эпохи, автора и т. д.) и технологическую (определение подлинности).

Частные коллекции принимаются на страхование исключительно по месту их постоянного размещения — в частном доме или в квартире, принадлежащей собственнику. При передаче предметов искусства для размещения на выставку меняются страховые риски. В этом случае ответственность несет принимающая сторона.

В практике компании были случаи страхования коллекционного оружия — как в музеях, так и принадлежащего клиентам компании. В Челябинске есть случаи страхования предметов интерьера и ландшафтного дизайна на приусадебном участке.

По словам страховщиков, оформить полис страхования сегодня можно практически на все, а если нельзя — компании всегда готовы рассмотреть обращение в индивидуальном порядке.