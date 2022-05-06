В Миассе водитель Рено сбил 11-летнего мальчика

Подросток в момент аварии вышел из троллейбуса

В Миассе водитель Рено Логан сбил подростка. 11-летний мальчик в момент ДТП вышел из троллейбуса и стоял на обочине. Пострадавший получил телесные повреждения, сообщили в полиции Миасского городского округа.

59-летний водитель Рено Логан двигался по Тургоякскому шоссе. Возле электроопоры 549 он наехал на мальчика, стоящего на обочине. Ребенок получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.

Напомним, в Челябинске накануне суд изменил решение для водителя кроссовера, который в 2020 году совершил ДТП под Челябинском. В результате столкновения во встречной машине погибла 11-летняя девочка. В начале 2022 года суд приговорил водителя к условному наказанию, но вчера сменил приговор на 3 года колонии-поселения.