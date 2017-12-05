/ 48-летнюю женщину с инсультом эвакуировали с лесного кордона на Южном Урале

«Скорая» не смогла проехать по грунтовой на территории Ильменского заповедника.

Накануне миасские спасатели выезжали на озеро Ишкуль в Ильменском заповеднике для транспортировки женщины с инсультом. 49-летняя туристка почувствовала себя плохо, когда находилась неподалеку от кордона лесника. Предварительно, причиной плохого состояния стал инсульт. За помощью обратились к медиками.



«ГАЗель» скорой помощи не могла пройти на место по грунтовой дороге, находящейся в очень плохом состоянии и медики обратились за помощью к спасателям. На автомобиле УАЗ сотрудники спасотряда доехали до кордона, вывезли пострадавшую к автомобилю скорой помощи и передали ее медикам.— рассказал сайту «Первый областной» ответственный за связи со СМИ в Миасском ПСО Дмитрий Головин.

Оттуда туристку госпитализировали. Отметим, что сейчас за состоянием 49-летней женщины следят врачи.