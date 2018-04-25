Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.66 -0.11 75.21 -0.58
Челябинск
сейчас
 
+2 °C
завтра
 
+7 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Мужчина умер под Монументом Славы на ЧМЗ

Мужчина умер под Монументом Славы на ЧМЗ

﻿Все произошло на глазах у прохожих.
сегодня в 12:26
  |  Происшествия

В Металлургическом районе днем 24 апреля на территории сквера Победы обнаружили труп. Как сообщают очевидцы, мужчина скончался прямо возле монумента, посвященного ВОВ. Свидетелями этого стали дети и взрослые, проходившие неподалеку. Кроме того, сквер расположен между жилыми домами. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.

Информация о таком инциденте мне не поступала, значит, характер смерти не криминальный. - рассказал сайту «Первый областной» руководитель СО по Металлургическому району Челябинска СУ СКР по Челябинской области Андрей Меньщиков.

Очевидцы также посетовали, что мимо скончавшегося проходила толпа детей, однако прибывшие на место правоохранители не накрыли тело. Пользователи соцсетей, узнавшие о ситуации, резонно отметили, что полиция не обязана носить с собой предметы для работы с трупами, например, простыни или специальные пакеты.

Происшествия
Труп пропавшей женщины вырезали изо льда на озере Кундравинском
вчера в 15:09
Труп пропавшей женщины вырезали изо льда на озере Кундравинском
Общество
Администрация Челябинска извинилась за субботник с мешками для трупов на территории больницы
22.04.2018
Администрация Челябинска извинилась за субботник с мешками для трупов на территории больницы
Общество
Руководство горбольницы выясняет, как полные мешки для трупов оказались на газоне
20.04.2018
Руководство горбольницы выясняет, как полные мешки для трупов оказались на газоне
Общество
Заполненные мешки для трупов нашли на территории горбольницы Челябинска
19.04.2018
Заполненные мешки для трупов нашли на территории горбольницы Челябинска
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Южноуралец проведет за решеткой восемь лет из-за наркотиков
сегодня в 19:26
Южноуралец проведет за решеткой восемь лет из-за наркотиков
Общество
Георгиевские ленты бесплатно раздадут в центре Челябинска
сегодня в 19:13
Георгиевские ленты бесплатно раздадут в центре Челябинска
Общество
Бывший топ-менеджер челябинского завода стал директором Александринского театра в Санкт-Петербурге
сегодня в 18:48
Бывший топ-менеджер челябинского завода стал директором Александринского театра в Санкт-Петербурге
Происшествия
43-летняя женщина пропала по пути из одной деревни в другую
сегодня в 18:25
43-летняя женщина пропала по пути из одной деревни в другую
Происшествия
Вмерзшую в лед женщину могла убить подруга из села Кундравы
сегодня в 18:16
Вмерзшую в лед женщину могла убить подруга из села Кундравы
Общество
Центр Челябинска готовят ко второй репетиции парада Победы
сегодня в 18:08
Центр Челябинска готовят ко второй репетиции парада Победы
Общество
Билеты на рейсовые автобусы бесплатно раздадут ветеранам и инвалидам ВОВ
сегодня в 18:01
Билеты на рейсовые автобусы бесплатно раздадут ветеранам и инвалидам ВОВ
Общество
Подачу топлива к «Вечному огню» в Челябинске приостановят
сегодня в 17:55
Подачу топлива к «Вечному огню» в Челябинске приостановят
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6