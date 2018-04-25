/ Мужчина умер под Монументом Славы на ЧМЗ

﻿Все произошло на глазах у прохожих.

В Металлургическом районе днем 24 апреля на территории сквера Победы обнаружили труп. Как сообщают очевидцы, мужчина скончался прямо возле монумента, посвященного ВОВ. Свидетелями этого стали дети и взрослые, проходившие неподалеку. Кроме того, сквер расположен между жилыми домами. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.

Информация о таком инциденте мне не поступала, значит, характер смерти не криминальный. - рассказал сайту «Первый областной» руководитель СО по Металлургическому району Челябинска СУ СКР по Челябинской области Андрей Меньщиков.



Очевидцы также посетовали, что мимо скончавшегося проходила толпа детей, однако прибывшие на место правоохранители не накрыли тело. Пользователи соцсетей, узнавшие о ситуации, резонно отметили, что полиция не обязана носить с собой предметы для работы с трупами, например, простыни или специальные пакеты.