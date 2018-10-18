/ Двое южноуральцев украли телефон в одном из алкомаркетов города

Потерпевший обратился с заявлением в полицию.

В Магнитогорске на кассе одного из алкомаркетов украли телефон. Владельцы забыли еще не распечатанный аппарат у прилавка, а когда вернулись, гаджета уже не было.

Сегодня в «Красное Белое» на Карла Маркса, 115 забыли на кассе новый телефон в коробке. Два молодых человека, которые его взяли, можно сказать, украли, обращаемся к вам. Заявление в полицию уже написано, будет лучше, если вы его вернете сами. — говорится в сообщении в группе «Черное и Белое Магнитогорск».

Гаджет забрали два молодых человека, которые стояли рядом с коробкой с телефоном. На кадрах видеозаписи отчетливо видно, как они сначала рассматривают находку, а затем один из них уходит вместе с ней в руках. Сотрудники магазина никак не реагируют на происходящее.

Отметим, хозяин телефона уже написал заявление в полицию.