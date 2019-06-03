/ Группа похитителей металла оставила без 8,5 миллионов машинную станцию в Челябинской области

В эту сумму оценили предварительный ущерб.

Группу из 8 человек задержали полицейские в Челябинской области. Мужчины длительное время похищали металл с территории путевой машинной станции в Златоусте. Предварительный ущерб оценивают в 8,5 миллионов рублей.

Сообщается, что воры договорились с охраной станции, поэтому могли беспрепятственно войти на территории и выйти оттуда. Охрана получала за участие в сговоре деньги.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ — «Кража, совершенная организованной группой». Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до 10 лет. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас 6 подозреваемых находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, 2 заключены под стражу. Сейчас устанавливаются эпизоды, совершенные организованной группой, причастные к ним лица, а также другие участники группы.