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/ Антон Глинкин: «Не моя проблема, сколько будут стоить новые колеса»

Антон Глинкин: «Не моя проблема, сколько будут стоить новые колеса»

Дорогой автомобиль хоккеиста готовят к эвакуации.
сегодня в 14:17
  |  Происшествия

Игрок челябинского «Трактора» Антон Глинкин прокомментировал неприятный «сюрприз», который подготовили ему злоумышленники. Неизвестные сняли с дорогостоящего автомобиля спортсмена все колеса.

Я в Челябинск-то приехал вот только три дня назад. Вышел утром, а колес нет. Кто мог это сделать, не знаю. Камеры видеонаблюдения во дворе есть, но автомобиль стоял за пределами зоны видимости. Машина застрахована, так что это не моя проблема, во сколько обойдутся новые колеса. Сейчас попробуем эвакуировать. — рассказал сайту «Первый областной» Антон Глинкин.

Напомним, автомобиль хоккеиста «разули» во дворе дома по улице Аношкина утром 25 мая. Сегодня зарегистрировано обращение в отдел полиции «Курчатовский» по факту кражи автомобильных колес. Правоохранители проводят проверку.

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