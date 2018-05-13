/ 16-летний подросток «с огоньком» прокатился на угнанном ВАЗе в Сатке

Молодой человек не в первый раз совершает правонарушения.

Пожилой житель Сатки лишился своего автомобиля из-за «шалости» подростка. 16-летний парень угнал у мужчины припаркованный во дворе ВАЗ, чтобы покататься. После поездки малолетний южноуралец поджег машину и бросил ее в поселке Межевой. Там правоохранители и нашли поврежденный автомобиль. В ходе оперативных действий удалось найти угонщика.

Сейчас по данному факту в отделе дознания ОМВД России по Саткинскому району возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон». Максимальные санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее, как установили правоохранители, южноуралец уже попадался на совершении преступлений. Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.