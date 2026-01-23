Уголовное дело возбуждено после коммунальной аварии в Карабаше

Следствие устанавливает ответственных чиновников, которым вменят статью о халатности

Коммунальная авария в Карабаше вылилась в уголовное дело. Оно возбуждено по факту непринятия своевременных мер по обеспечению надлежащего теплоснабжения жилого микрорайона и социальных объектов, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

«По данным следствия, в период с 20 по 23 января 2026 года неустановленные сотрудники администрации Карабашского городского округа, в нарушение требований законодательства, не приняли должных мер к обеспечению подачи отопления в 31 жилой дом, семь торговых объектов, два образовательных учреждения и тем самым создали реальную угрозу безопасности жизни и здоровья 3,6 тысяч граждан», — сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Сейчас следователем СК России проводятся выборочные осмотры квартир жильцов ряда домов и социальных объектов с одновременным замером температуры батарей и в квартирах, осуществляется допрос граждан, выполняются иные следственные и процессуальные действия.

Вопрос восстановления теплоснабжения находится на контроле в аппарате следственного управления.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, чтов ликвидации последствий аварии и восстановлении теплоснабжения в Карабаше заняты порядка сотни человек; по поручению губернатора процесс контролирует на месте его зам Андрей Фалейчик.