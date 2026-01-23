Глава Карабаша объяснил, почему нельзя подключить к теплу все дома разом

Одновременный запуск может привести к гидравлическому удару, и тогда без отопления можно оставить вообще весь город

«Подключение каждого дома к теплу — сложный технологический процесс, который невозможно выполнить одним нажатием кнопки. Мы движемся от дома к дому», — рассказал глава Карабаша Павел Титов корреспонденту ИА «Первое областное».

Процедура запуска каждого дома включает несколько обязательных этапов. Сначала теплоснабжающая организация обеспечивает стабильные параметры — давление и температуру теплоносителя в магистрали. Только после этого можно приступать к внутренним работам: заполнению системы водой, проверке на отсутствие протечек, а при необходимости — и отогреву промерзших участков труб в подвале.

Ключевым элементом всего процесса является постоянная диспетчерская координация с ресурсоснабжающей организацией. Это необходимо, чтобы избежать перегрузки сетей.

«Если попытаться запустить все оставшиеся дома одновременно, возникнет гидравлический удар. Резко возрастет расход воды, давление в магистралях упадет, это может привести к остановке насосного оборудования и сбою в подаче тепла и в уже запущенных домах. Поэтому мы согласуем подключение каждого нового объекта, чтобы система принимала нагрузку плавно», — пояснил глава Карабаша.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что над устранением последствий коммунальной аварии в Карабаше работают почти 100 человек; по поручению губернатора Алексея Текслера ход ликвидации последствий контролирует его зам Андрей Фалейчик.