В Карабаше поэтапно восстанавливают теплоснабжение домов после коммунальной аварии

По поручению Алексея Текслера ход работ на месте контролирует замгубернатора Андрей Фалейчик

В Карабаше поэтапно восстанавливают теплоснабжение в домах после коммунальной аварии. Над ликвидацией последствий работают около ста человек: 15 бригад подрядной организации, сотрудников МЧС из Карабаша, Троицка и Каслей, а также специалистов «Карабашмеди» и местных управляющих компаний, дополнительно привлечены бригады из Каслей, Кыштыма и Чебаркуля.

Напомним, утром 21 января в результате коммунальной аварии в Карабаше без тепла остались более 3 700 человек в 31 многоквартирном доме. В округе был объявлен режим «Повышенная готовность».

На текущий момент без теплоснабжения остаются 13 домов, работа по его регулировке на внутридомовых сетях ведется прямо сейчас. Ход работ по поручению губернатора Алексея Текслера контролирует его заместитель Андрей Фалейчик. Накануне он провел заседание оперативного штаба, на котором скоординировал работу всех служб по устранению аварии на теплосетях.

«Теплоснабжение запускается поэтапно. По состоянию на 14 часов 23 января 18 домов запущены, остальные 13 находятся в работе. Мы принимаем все меры для скорейшего запуска тепла. После этого будет осуществлен поквартирный обход с целью уточнения у жителей, нет ли нестандартных ситуаций. Например, где-то, может быть, завоздушена батарея», — отметил вице-губернатор в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».

Работа по регулировке теплоснабжения на внутридомовых сетях и локальному ремонту внутридомовых сетей будет продолжена до завершения работ. В случае отсутствия тепла в отдельных комнатах и квартирах необходимо оставлять заявки в своей управляющей компании для проверки и перезапуска стояков системы отопления.

На базе двух школ (№ 2 и 4), а также на площадках РМК «Поиск» (Нахимова, 28) и ТРЦ «Медь» развернуты пункты обогрева и временного размещения. Здесь пострадавшие могут получить медпомощь и горячее питание.