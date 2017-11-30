/ Дебошир ударил в живот беременную женщину в магазине Копейска

Полиция проверяет всю информацию об инциденте.

В копейском супермаркете на улице Томилова вечером 28 ноября произошла драка. О ней рассказали очевидцы. Якобы дебошир не только подрался с покупателем, но и ударил в живот беременную женщину, стоявшую в очереди, а затем покинул магазин, испугавшись ответственности за случившееся.

Женщина стояла в очереди с мужем. Когда открыли вторую кассу, они встали туда, а к ним подбежал мужчина и начал кричать, что был здесь первым, при этом ударил женщину в живот, оттолкнув. Мужу это не понравилось, он отозвал мужчину на улицу. Началась драка. Мужчина сразу убежал из магазина. Дальше приехала охрана. — рассказала сайту «Первый областной» очевидица Мария Белова.

По словам женщины, делом уже занялась полиция, доведя все до уголовного дела. Информацию правоохранители подтвердили частично.

По данному факту в отдел МВД по городу Копейску никто не обращался. Однако по данному сообщению, оно зарегистрировано как из интернета, сотрудниками полиции проводится проверка. В первую очередь устанавливаем достоверность произошедшего. — прокомментировала сайту «Первый областной» специалист по связям с общественностью ОМВД России по Копейску Нина Русина.



Отметим, что в социальных сетях попросили откликнуться очевидцев произошедшей драки. Однако дополнительную информацию к настоящему моменту никто не сообщил.