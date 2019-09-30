Следственный комитет заинтересовался рухнувшими под ребенком качелями

Аттракцион располагался на новой детской площадке в «Парковом».

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В Челябинске ребенок едва не пострадал, играя на новой детской площадке в микрорайоне «Парковый»: качели рухнули вместе с ним. Инцидент произошел в минувшие выходные, об этом горожане сообщили в соцсети.

«Не прошло и недели с момента открытия нового, современного, инновационного, супер-безопасного детского городка по адресу Скульптора Головницкого, 14! Подрядчики отчитались, комиссии приняли, праздник состоялся! А сегодня по счастливой случайности ребенок отделался испугом и царапинами после падения стальной несущей балки», — рассказал автор поста в Инстаграм.

На фото видно, что металлическая конструкция погнулась и оторвалась. От этого качели рухнули вниз вместе с находившимся на них ребенком.

По данному факту начата доследственная проверка. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области сообщили, что, по предварительным данным, травмы при падении с разрушившихся качелей получила 11-летняя девочка.