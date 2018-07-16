/ 30-летний турист потерялся в тумане во время восхождения на гору

Пока мужчина разговаривал по телефону, густая дымка заволокла местность.

Туристический поход в составе специально организованной группы закончился для 30-летнего мужчины почти сутками одиноких скитаний у горы Большой Иремель. Накануне, 15 июля, молодой человек отбился от других путешественников, когда решил поговорить по мобильному телефону. Он отошел в сторону, чтобы пообщаться с родными, а в этот момент местность окутал густой туман. Найти товарищей туристу уже не удалось.

Мужчина решил переждать, но в итоге быстро стемнело. Турист всю ночь просидел, но когда под утро стал замерзать, то решил все-таки выдвинуться. Найти нужную дорогу не удалось, потерявшийся плутал кругами. — пояснили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

На место выезжали спасатели Усть-Катавского спасотряда областной службы. Они проверили лесной массив при помощи квадроцикла и кинологического расчета. Вскоре мужчину удалось найти, его доставили в поселок Тюлюк и передали родственникам.