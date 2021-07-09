Из-за лесного пожара на юге Челябинской области эвакуируют село

На борьбу с огнем собираются поднимать авиацию

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В южный районах Челябинской области осложняется ситуация с лесными пожарами. Людям не удается дать отпор стихии огня. Вечером 8 июля началась эвакуация населения, сообщает журналист ИА «Первое областное».

Пожар начался в Нагайбакском районе. Стена огня двинулась к селу Париж. Огонь шел плотной стеной, дым заволок небо. Власти приняли решение экстренно эвакуировать около 120 человек из летнего лагеря «Роднички», который находится в сосновом лесу недалеко от Парижа.

Село пожарным удалось отстоять. Но огонь пошел дальше — в Карталинский район. В большой опасности оказался поселок Запасный. Днем местные жители провели опашку села, но это не помогло.

«Огонь подошел очень близко, до поселка остались какие-то метров триста. Мы приняли решение эвакуировать людей. Чтобы остановить огонь, пришлось пустить встречный пал. Не знаю, поможет ли, но про себя каждый молится об этом», — говорит глава Карталинского района Анатолий Вдовин.

Людей вывозят в поселок Новокаолиновый. В местной школе уже приготовили матрацы и одеяла, людей готовы напоить чаем, а утром обещают кашу.

На борьбу с огнем сейчас брошена техника из соседних районов. Крупные предприятия, частники также выделили людей. Утром на юге ждут подкрепление и вертолет, который поможет тушить огонь с воздуха.

«В Карталинском, Нагайбакском, Увельском районах крупные лесные пожары. Главное сейчас — действовать оперативно. Все силы и средства МЧС уже брошены на борьбу с огнем. Привлекаем авиацию», — написал в своем Instagrm губернатор Алексей Текслер.

К сожалению, прогноз погоды на завтра на юге области неблагоприятный: синоптики обещают жару и ветер.