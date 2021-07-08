В Челябинской области бушуют пожары. Прямо сейчас горят сосновые леса на территории Карталинского и Нагайбакского районов. Линия огня приближается к поселкам, на местах работают пожарные и МЧС.
В эвакуации жителей пока нет необходимости, но жителей предупредили о такой возможности. А вот детский отдых под угрозой: в связи с пожарами эвакуированы дети из летнего оздоровительного лагеря «Роднички», находящегося в 10 километрах от с. Париж в сосновом лесу.
«Около часа назад всех воспитанников (около 120 человек) автобусами развезли по домам. Это превентивная мера принята для спокойствия в первую очередь детей и их семей», — подчеркнули в пресс-службе правительства области.
В администрации Нагайбакского района сообщили, что при благоприятной ситуации возможно возвращение детей в лагерь в начале следующей недели.