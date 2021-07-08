В Карталинском районе загорелся лес

Из-за порывов ветра есть вероятность распространения огня на поселок

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Сегодня, 8 июля, около поселка Запасное в Карталинском районе загорелся лес. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 1 га. Из-за порывов ветра есть угроза распространения огня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На месте тушения работают 100 человек и 10 единиц техники.

«В настоящее время произведена опашка поселка Запасное. На месте работают силы и средства Главного управления лесами Челябинской области, Главного управления МЧС России по Челябинской области. К месту направлен пожарный поезд, базирующийся на станции Карталы, пожарный поезд со станции Магнитогорск», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Сейчас пожарным удалось нейтрализовать угрозу распространения огня на поселок, однако работу по-прежнему осложняет сильный ветер.

«Эвакуации на данный момент нет. Но мы предупредили жителей о том, чтобы они приготовили документы и ценные вещи, если вдруг возникнет угроза. Мы контролируем ситуации и поможем жителям эвакуироваться», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Карталинского района.