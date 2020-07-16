Три месяца дед избивал 14-летнюю внучку-инвалида в Троицке

Периодически он переходил и к угрозам убийства.

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Следственный комитет РФ по Челябинской области закончил сбор доказательств по делу в отношении 75-летнего местного жителя. Мужчина проживал в одном доме с 14-летней девочкой-инвалидом и ее бабушкой. Как выяснили правоохранители, дед с декабря 2019 по февраль 2020 систематически избивал ребенка и даже угрожал убить.

«Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 75-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.„г“ ч.2 статьи — истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, ч.1 статьи — угроза убийством», — рассказали в СУ СК РФ по Челябинской области «Первому областному».

Суд вынес приговор в отношении пожилого мужчины. Он был признан виновным и получил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 1 месяц. Отбывать он его будет условно.