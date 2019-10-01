Несколько пожарных машин окружили школу в Челябинске

Жители подняли тревогу по поводу возгорания коррекционного учреждения.

Послушать 00:00

Обеспокоенные очевидцы сообщили о пожаре в районе коррекционной школы № 127 по улице Коммуны. К учреждению съехались несколько пожарных расчетов. В администрации школы корреспондента медиахолдинга ОТВ уверили, что в учреждении никакого ЧП нет, ученики и сотрудники в безопасности. Как выяснилось позже, пожарных вызывали в соседнее здание.

«Произошла ложная тревога в здании на Володарского, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

На данный момент устанавливаются обстоятельства ложных сообщений о возгорании.