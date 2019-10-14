Трехлетний ребенок погиб в горящей комнате общежития в Троицке

Когда начался пожар, малыш дома был один.

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Сегодня, 14 октября, в половине девятого утра в Троицке произошел пожар. В общежитии на улице Советской загорелась одна из комнат. Пожарные были на месте через пять минут после поступления вызова.

«По первоначальным данным, происходило горение вещей в одной из квартир на площади 5 квадратных метров. Из-за сильного задымления был объявлен пожар по повышенному номеру сложности — „1 бис“», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Спасатели вывели из общежития 28 человек, в том числе четверых детей. Еще 20 жильцов покинули комнаты самостоятельно. Еще до того, как приехали пожарные, мужчина, живущий по соседству с комнатой, в которой произошло возгорание, выбил дверь и обнаружил внутри ребенка.

Трехлетний мальчик находился в комнате один, когда его вынесли на улицу и передали врачам «скорой», он еще был жив. Малыша пытались реанимировать в течение 40-ка минут, но все безуспешно. Мальчик скончался.

«Через 20 минут с момента поступления вызова пожар был полностью ликвидирован. Для ликвидации пожара от МЧС России было задействовано 23 человека и 7 единиц техники», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время на месте работает испытательная пожарная лаборатория. Дознаватели и сотрудники полиции разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.