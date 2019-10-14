«Думаю, умер он у меня на руках»: мужчина, который утром вынес ребенка из пожара, собрал деньги на его похороны

Родной отец оставил трехлетнего малыша одного дома и ушел неизвестно куда.

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Трагедия произошла сегодня утром в Троицке. В 8:35 загорелась одна из комнат в местном общежитии, в это время в ней находился трехлетний малыш, совсем один. В задымленную комнату за ним бросился совершенно незнакомый человек, который по случайности оказался рядом.

«Утром я пришел к другу в общежитие, чтобы уйти с ним на работу. Пока шел до него, он меня набрал и сказал, что будет вызывать пожарных. Я поднялся к ним, там уже было задымление, он мне открыл дверь, мы вышли в коридор, когда мать этого ребенка пришла. Она открыла дверь и сказала, что ребенок внутри. Вообще, по сути, ребенок оставался с отцом, а она куда-то на ночь уходила работать», — описал события страшного утра Ермек Даукеев.

После того, как женщина открыла дверь, Ермек ворвался внутрь в поисках ребенка. В комнате было очень дымно, он отыскал мальчика и вынес его из пожара на руках.

«Мне сказали, что там из здания два выхода, я пошел к тому, у которого скорая ждала. Умер он от того, что задохнулся, у него были ожоги на голове, я, когда выносил его, заметил. Он вздохнул, когда я его вынес на улицу, но был уже без сознания. У него последнее движение было, которое я заметил, у него язык шевельнулся немного и все. Ни дыхания, ничего не было. Я думаю, что он просто у меня на руках умер. Сколько медики его не откачивали, не откачали», — поделился Ермек жуткими воспоминаниями с корреспондентом сайта «Первый областной».

Друг Ермека, за которым он зашел, жил через стенку от этой семьи. Рассказывал, что супруги нигде не работали, в ту ночь мать ребенка, видимо, решила подзаработать где-то в ночную смену. Отец оставался с ребенком, но не усидел дома, оставил малыша и куда-то ушел.

«Сами они оба нигде официально не работают, вот она, видимо, и вышла куда-то подработать. Оставила ребенка с отцом. Там по документам он ему отчим, но на самом деле, родной он отец его. Просто в документах не записан», — рассказал Ермек со слов соседей семьи.

Ермек и еще одна неравнодушная девушка организовали сбор средств для организации похорон малыша. Неравнодушных оказалось немало, за несколько часов необходимая сумма была собрана.

«Собрали почти 17 тысяч, сейчас уже ребенку все купили, гробик купили, с рынка помогли: кто бесплатно обувь дал, кто костюм. Заплатили за столовую, за все, что нужно заплатили. Сбор средств прекратили, но деньги до сих пор поступают, не знаю, что с ними делать», — рассказал Ермек.

Все необходимое для того, чтобы похоронить ребенка, было приобретено. Молодые люди закрыли сбор средств.