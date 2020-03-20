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Сегодня, 20 марта, в дневное время на северо-западе Челябинска произошло дорожно-транспортное происшествие. Трамвай 14-го маршрута направлялся в сторону центра города. На пересечении проспекта победы и улицы Чичерина на его пути оказалась местная жительница.
«Пострадавшей оказалась женщина в возрасте примерно 55-ти лет. На место прибыла карета скорой помощи. Медики в течение 20-ти минут оказывали ей помощь, после чего госпитализировали в одну из больниц города», — сообщили в пресс-службе «ЧелябГЭТ».
Обстоятельства произошедшего уточняются. Авария спровоцировала перебой в движении трамваев, который был ликвидирован к 15:00.