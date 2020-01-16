Пролежавшее 6 часов на улице тело неизвестного обеспокоило Челябинцев

Страшную находку обнаружили на остановке в Тракторозаводском районе.

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Жители Челябинска встревожены страшной находкой, в Тракторозаводском районе на остановке ДК «Смена» они обнаружили тело мертвого мужчины. О том, что несколько часов оно остается на остановке общественного транспорта, сообщили очевидцы.

«На остановке тело лежит с 10 утра, сейчас 14 часов. К нему приезжала скорая и полиция, но сейчас рядом никого нет, там ходят дети. Его просто накрыли чем-то», — сообщила сайту «Первый областной» местный житель.

Информацию о том, что на остановке действительно находится тело человека, подтвердили УМВД России по городу Челябинску. Но то, что рядом нет сотрудников полиции, опровергли.

«Участковый на месте, мы не уехали, просто не можем уехать. Участковый ждет судмедэксперта для осмотра. Личность мужчины уже установлена, на месте присутствуют и родственники, даже ритуальный автомобиль, но сейчас они не могут забрать тело. Признаков насильственной смерти нет, но подтвердить это может судмедэксперт», — сообщила корреспонденту сайта «Первый областной» Любовь Гайнуллина, пресс-секретарь УМВД России по городу Челябинску.

Напомним, что полицию по факту смерти человека вызывает бригада скорой помощи. Сотрудники полиции не могут трогать тело или переносить его, они находятся недалеко для того, чтобы сохранить место происшествия для осмотра. После этого прибывает судмедэксперт и следователь Следственного комитета. Родные могут забрать тело только после их проверки.