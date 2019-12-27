Тело многодетной женщины с ножевыми ранениями обнаружили в Сатке

В убийстве подозревается ее муж.

Послушать 00:00

Тело местной жительницы с признаками насильственной смерти обнаружили 26 декабря на улице Пушкина в Сатке. У нее были колото-резаные раны в области, шеи, груди, конечностей и лица.

«По данному факту следственным отделом по городу Сатка было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении данного преступления был задержан супруг погибшей», — сообщил сайту «Первый областной» руководитель СО по Сатке СУ СКР по Челябинской области Геннадий Соловьев.

В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.