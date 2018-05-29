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/ Чебаркульский подросток стащил тазы и сок из противотуберкулезного пансионата

Чебаркульский подросток стащил тазы и сок из противотуберкулезного пансионата

Молодой человек залез в помещение через окно
сегодня в 16:06
  |  Происшествия

Чебаркульский санаторий едва не лишился напитков и тары. 28 мая стала известно о краже из столовой противотуберкулезного пансионата. Там недосчитались трех алюминиевых баков разной емкости и 20 упаковок с соком. Ущерб оценен в 5 тысяч рублей. За помощью обратились к правоохранителям. Работавшие на месте происшествия криминалисты собрали отпечатки и следы, вскоре по «горячим следам» нашли воришку. Им оказался местный житель в возрасте 16 лет.

По данному факту в следственном отделе МО МВД России «Чебаркульский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». За преступление, совершенное с незаконным проникновением в помещение, максимальная санкция — лишение свободы на срок до 5 лет. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Молодой человек, предположительно причастный к нападению, сейчас находится под подпиской о невыезде. Степень участия его товарищей в произошедшем устанавливается. Полицейские обнаружили тазы в местном пункте металлолома и вернули их в столовую.

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