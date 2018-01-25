/ На пропавшем в Японском море судне могли быть южноуральцы

В Сахалинской области развернули спасательную операцию.

Рыболовное судно, на борту которого было, по разным данным, от 20 до 21 человека, перестало выходить на связь. Известно, что на нем сработал аварийный радиобуй. В числе членов экипажа могли быть уроженцы Челябинской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в морских структурах.

Как уточнили следователи, рыболовное судно «Восток» следовало из порта Донгхэ Республики Корея в порт Холмск Сахалинской области. Сообщение о том, что сработал аварийный радиобуй, поступило накануне, 24 января, в 21:32 по московскому времени. В данный момент идет спасательная операция, к ней привлекли суда, которые находятся в Японском море.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту потери связи с судном «Восток» в Японском море возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). — сообщили сайту «Первый областной» в Следственном комитете РФ.

Пока поиски усложняются из-за волн в 3,5 метра и переменчивой видимости.

