Суд взыскал 5 млн в пользу родителей мальчика, погибшего после падения глыбы в Фершампенуазе

Ранее по этому делу осужден директор ФОК «Олимп»

Нагайбакский районный суд удовлетворил иск родителей мальчика, погибшего после падения глыбы льда с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса 10 марта. Об этом Первому областному информагентству сообщили в региональной прокуратуре.

Администрация Нагайбакского района должна выплатить отцу и матери ребенка по 2,5 миллиона рублей каждому.

10 марта 2023 года группа подростков играла на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». Ледяная глыба сорвалась с кровли здания со стороны фасада и упала на подростка. Мальчика доставили в больницу, где он скончался.

Директор ФОКа Владимир Ишмекеев покинул свой пост и позже был приговорен к двум годам лишения свободы условно по делу о халатности (статья 293 УК РФ).

Трагедия получила общественный резонанс, после критики губернатора Алексея Текслера в адрес руководства Нагайбакского района сложил свои полномочия и глава Иван Сурменев.